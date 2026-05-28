脳に浮腫が見つかり手術を受けたギタリストのMASUMIが28日、インスタグラムを更新。退院したことを報告した。

MASUMIは17日に「先日、脳に浮腫が見つかり、精密な検査と摘出手術を受けることになりました」と切り出し、「もともとは腰の不調や足の痺れから『ヘルニアの後遺症かな?』と思っていたのですが右半身に痺れが広がってきたため検査をしたところ、今回の発見に至りました」と経緯を説明。21日に「脳腫瘍の摘出手術を行いました。脳の深い部分という事もあり7時間におよぶ大手術でしたが結果は成功です！腫瘍もきれいに取ってもらえました」と報告していた。

今回、術後の写真をアップし「本日無事に退院し帰宅しました 症状も確実に良くなっています！」と報告。「皆さんからの応援が最高の特効薬！ありがとうございました そして異変に気付き、支えてくれた妻のJULIA本当にありがとう」とファンや妻でCROSS VEINの元ボーカルJULIAに感謝し、「さらにパワーアップして戻ります！ただいま」とつづった。

MASUMIは、演歌歌手の田中あいみ（25）、所ジョージ（71）、とんねるず木梨憲武（64）のユニットの楽曲やライブ、狩野英孝（EIKO GO!）のライブなどでバックバンドのギターを担当している。