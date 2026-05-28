わんこと飼い主さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で21万8000回再生を突破し、「愛おしい泣きそう」「優しい世界…」「私まで幸せな気分」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『申し訳なさそうな顔』で呼びに来た犬→ついて行った結果、トイレが…予想外だった『まさかの展開』】

サクちゃんの報告

TikTokアカウント「pmcgnosaku」の投稿主さんは、ポメラニアンとコーギーのミックス(ポメコギ)の『サク』ちゃん、『ビスケ』ちゃんと暮らしています。今回の主役は、サクちゃん。ある日、サクちゃんはそろそろと飼い主さんの部屋へやって来ました。そして、どこか申し訳なさそうな表情でじーっと見つめてきたそうです。

その様子を見た瞬間、飼い主さんは「もしかして…」とピンときたのだとか。どうやらトイレで何かがあった様子。飼い主さんが一緒にトイレのある部屋へ向かおうとすると、サクちゃんは後ろをついて来るものの、どこか遠慮がち。怒られるかもしれないと思っているのか、少し距離を取りながら不安そうについて来たそうです。

トイレで起きていたこと

そしてトイレの前に到着すると、そこには予想外の光景が広がっていました。なんと、トイレシートがあちこちに散乱。その中心にはウンチが隠されるように置かれていたのです。どうやらサクちゃん、トイレをした後に「隠さなきゃ」と思ったようで、トイレシートを一生懸命かぶせていたのだとか。

サクちゃんは、普段から上手にトイレをすることができるのだそう。今回もきちんとトイレができていたものの、サクちゃんは「失敗してしまった」と感じて、トイレシートで隠すという行動に出たのかもしれません。飼い主さんを見上げる表情はどこか「ごめんなさい」と言っているようだったといいます。

2人の信頼関係にホッコリ

飼い主さんが掃除をしている間も、サクちゃんは落ち着かない様子でそわそわ。怒られていないか確認するように、何度も飼い主さんの顔を見上げていたといいます。そんなサクちゃんに、飼い主さんは「大丈夫だよ」「怒ってないよ」と優しく声をかけました。

するとサクちゃんは、「ほんとに？」と言いたげな表情で見つめ返してきたそうです。トイレが終わるときちんと報告しに来たり、掃除が終わるまで静かに待っていたサクちゃん。その健気で素直な姿に、最後はしっかりごほうびが贈られたのでした。優しい飼い主さんとサクちゃんの信頼関係が伝わる、心温まる日常のひとコマでした。

この投稿には「よくお話し聞く子ですね」「失敗しても可愛くて怒れませんね」「謙虚なサクちゃんかわいい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「pmcgnosaku」には、サクちゃん＆ビスケちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pmcgnosaku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。