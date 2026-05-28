顔で語りすぎてしまったゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万5000回再生を突破し、「めちゃくちゃ面白いw」「感情が目に出過ぎw」「もう……大好き！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『おじいちゃんとの留守番』を大型犬にお願いした結果→『置いて行かれる』と察して…わかりやす過ぎる態度】

お留守番を頼んだら…

TikTokアカウント「gonapo_ta」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバー『ポチタ』くんと暮らしています。投稿主さんが外出しようとしていた日のこと。一緒に暮らすおじいちゃんにお留守番をお願いしていると、二階から大型犬のポチタくんが降りてきたそうです。

しかし、その表情はどこか怪しげ。じーっと様子をうかがうような、いぶかしげな顔をしていたのだとか。どうやら「これはもしかして置いて行かれる流れでは…？」と察していたようです。機嫌を取ろうと、おじいちゃんがおやつを差し出してみるものの、ポチタくんはまったく口をつけず、ただ恨めしそうに見つめるばかり。

実はポチタくん、お留守番が大の苦手なのだそうです。

表情と態度に爆笑♪

投稿主さんが優しく声をかけても、ポチタくんはその場で固まったまま。明らかに「騙されないぞ」という空気を漂わせていたそうで、そのわかりやすすぎる態度に思わず笑ってしまいます。

そこで投稿主さんは、ポチタくんの大好物である豚耳をあげる作戦を提案。しかし、それでもまだ疑いの目は消えず、簡単には動かなかったのだとか。ところが、「2つあげようか？」と聞いた瞬間、ようやく気持ちが揺れた様子。ゆっくりと足を動かし始めたポチタくんの素直すぎる反応に、周囲は思わずほっこりしたのでした。

この投稿には「疑いの目に笑ったw」「食べ物には勝てなかったね(笑)」「おじいちゃんとナイスコンビ！」などさまざまなコメントが寄せられました。

表情豊かなポチタくん

ポチタくんは、とにかく表情が豊か。たとえば朝ごはんの時間が15分遅れただけでも、餌皿をくわえながら眉間にシワを寄せ、不機嫌そうな顔を見せるそうです。

さらに、おじいちゃんが食べ物を持っているときには、「もらえるかも！」と目をキラキラ輝かせて大期待。一方で、お姉ちゃんは厳しいと分かっているため、目を下げながら切なそうな表情で情に訴えてくるのだとか。

そして、大好きなお父さんの膝の上で撫でてもらっているときには、うっとり幸せそうな顔に。感情が全部顔に出てしまうポチタくんなのでした。

TikTokアカウント「gonapo_ta」には、ポチタくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gonapo_ta」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。