アップル（Apple）の動画配信サービス「Apple TV」で、Apple Original Films「ぼく、飛行機に乗ったよ」の配信が5月29日に始まる。Apple TVは月額900円で、7日間の無料体験が用意されている。

「ぼく、飛行機に乗ったよ」はジョン・トラボルタの監督デビュー作。航空黄金時代を舞台とした、飛行機ファンの少年の“はじめての旅”を描くロードムービー作品だ。

ジョン・トラボルタによる1997年の著作「Propeller One-Way Night Coach」を原作に、脚本・初監督・ナレーション・プロデュースまでをジョン・トラボルタ自身が担当している。

【Propeller One-Way Night Coach － Official Trailer | Apple TV】

クラーク・ショットウェル（左）、ジョン・トラボルタ（右）

主人公ジェフ役は新人俳優クラーク・ショットウェルが、母親役はケリー・エヴィストン＝クイネットが演じる。また、客室乗務員役としてオルガ・ホフマンとエラ・ブルー・トラボルタが共演する。

クラーク・ショットウェル（左）、ジョン・トラボルタ（右）

クラーク・ショットウェル（左）、エラ・ブルー・トラボルタ（右）

ケリー・エヴィストン＝クイネット（左）、クラーク・ショットウェル（右）

クラーク・ショットウェル（左）、ケリー・エヴィストン＝クイネット（右）

なお、「ぼく、飛行機に乗ったよ」は2026年の第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門に出品された作品。監督のジョン・トラボルタは、長年にわたる映画界への功績が評価され、同映画祭で名誉パルムドールをサプライズ授与された。

Apple Original Films「ぼく、飛行機に乗ったよ」

Apple TVはアップルのデバイス以外にも、アマゾンの「Fire TV」シリーズやスマートテレビなどで楽しめるほか、Webサイトからも視聴できる。

なお、新しいiPhoneやiPad、Apple TV、Macを購入してアクティベーションすると、Apple TVを3か月間無料で利用できる。この特典は1家族につき1回のみ利用でき、Apple TVをすでに利用中のユーザーは対象外。