◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、メルセデスランク1位で昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が1イーグル、5バーディー、1ボギーで、大会コースレコードに1打差に迫る66をマークし単独首位でホールアウトした。

激しいアップダウン、トリッキーなレイアウト、アンジュレーションの強いグリーン。難易度の高いコースを攻略した佐久間は「ショットが本当に良かったので、難しいパットも少なかった。なるべく（グリーンの）同じ段に乗せるというテーマはあったけど、クリアできたと思う」と充実感をにじませた。

3番で1メートルに、7番で3メートル、9番で2メートルとショット力を生かしてバーディーを量産した。

13番パー5では残り96ヤードから60度のウエッジで放った3打目がカップイン。今季ツアー最多5個目のイーグルを奪い「（カップに入るところは）見えなかった。歓声で分かりました」と笑みを浮かべた。

次週は海外メジャー全米女子オープン（6月4日開幕、カリフォルニア州）が控える。今大会を回避して大舞台に向けてコンディションを整える選択肢もあった。

3週間前まで迷っていたが「アメリカなので日曜日に飛べば日曜日に着く。いいプレーを4日間して、いい状態で自信を持って全米に行きたい」と出場を決断。最終日に競技を終えてから間に合う米国行きの便を手配した。

開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを最後に遠ざかっている優勝を飾り、米国に乗り込むことができれば最高の手土産になる。

若き女王は「全米に向けていい準備をしたい」と真っ直ぐ前を見据えた。