◆米大リーグ ドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。５四死球も６回無安打１失点の“ノーヒット・ワンラン”で５勝目を挙げた。最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）を計測し、９９球で７奪三振の力投。規定投球回に達していないためランキングには入らないが、防御率０・８２は“隠れメジャー１位”だ。

ロッキーズ先発は菅野智之投手（３６）だった。大谷は自身初めて日本人先発との投げ合いとなった。初回のマウンドを無失点で立ち上がると、その裏の第１打席。カウント１―１から真ん中に甘く入った菅野の９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球を中越えに先頭打者本塁打。圧巻の６試合ぶり９号先制＆決勝ソロで自援護した。

一方の菅野は１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムの登板で４回２／３を６安打３失点。大谷と公式戦では日米通じて初の投げ合いで投げ負け、４敗目（４勝）を喫した。初回に大谷、フリーマンに２被弾。それでも、「打者・大谷」からはその後の２打席で見逃し三振、一ゴロと意地を示した。

試合後、日米メディアの取材に応じたロッキーズのシェーファー監督の主な問答は以下の通り。

―大谷に好投を許した

「ああ、今夜は全然芯で捉えられなかった。３回、４回と彼に球数を投げさせたし、四死球でチャンスもつくったけど、あと１本が出なかったし、彼からヒットも打てなかった。菅野は勝つチャンスを与えてくれたと思う。良かったと思うよ。初回のホームラン２本だけで、その後は立て直してくれた」

―自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）への考えは。５回に菅野が大谷に対してチャレンジしようとしたが、回数がもうなかった

「そうだな、我々は捕手を信頼してる。グッディ（グッドマン）はチャレンジするべきかどうかを見極めるという点で、間違いなく最高、少なくともリーグ最高クラスの捕手の１人だ。でも、チャレンジしないことについてはもう嫌になるほど話してきた。ただ、今夜みたいに起こる時は起こる。グッディのことは全面的に信頼している」

―菅野は悪くなかった

「聞いてくれ、初回のソロ２本だけだった。１本はおそらく世界最高の打者に対して外角の速球を投げて、それをスタンドまで運ばれた。そしてフリーマンには、かなり良い打者だけど、低めでプレートから外れたカーブを打たれた。あれはもう相手をたたえるしかない。その後はトモ（菅野）はいつも通りプロらしく、うまく落ち着いていたと思う。我々に勝つチャンスを与えてくれた」