２６日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。“喋りがうまい芸能人”を明かした。

「シソンヌ」長谷川忍に、テレビの時は素で話しているのか、テレビ用にスイッチをいれているのかを問われると「全部素なんですよね。どの私も。喋れる人がいるってことは最近知りました」と始めた高橋さん。

「子供の頃、本当にちっちゃいころって、誰が太ってる、誰が痩せてるってあんまり分かんないじゃないですか、意識してないから。大人になってくるとこの人の体型はこう、この人は肌キレイ・荒れてるってわかってくるのと同じで、私もずっと子供みたいな感じで誰がしゃべりがうまいか分かんなかったので意識しない。だから自分がしゃべれないとかあんまり知らなかった。喋れることが偉いとも思ってなかった、今も思ってないですけど。喋りに技術があるって知らなかった」と続けた。

さらに「自分のオンエアを必ず見るようになって、『この人ってスゴい話がつながってるな』とか。喋りのうまさとかツッコミのうまさっていうのを最近知って、少しハッとなってる状態」と説明。これに対しＭＣの「オードリー」若林正恭が「タレントで言うと誰に思いました？喋りうまいなって」と聞くと、高橋さんは「若槻千夏さん」と回答した。

この回答に対しスタジオは笑いに包まれ「あれは上手すぎるからな」「トップだから」「すごすぎるよな」と共演者も頷いた。高橋さんも「上手いです、すごいです」と感心した。