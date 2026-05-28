京都は28日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。30日にホームで順位決定プレーオフ（PO）第1戦・柏戦。前節・長崎戦を最後に5年半率いたチョウ貴裁前監督が退任した中、今季残り2試合でプロとしての姿勢を示す覚悟だ。

主将のMF福岡慎平は「駐車場に自動車がなく、当たり前だけどピッチにも姿がなかったので、改めていなくなったんだな、と実感しました」と違和感は感じつつも「一つのミスに対しても、これまではチョウさんが言っていたようなことを選手同士で言い合うようになった。もうチョウさんがいない分、チームとして良いプレーや悪いプレーに対して自分たちで声を出していかなければならない。スタッフも気にかけて声をかけてくれていますが、選手の間からも自発的な声が出てきている」とチームの雰囲気を明かす。MF尹星俊も「きょうは特に声を出すようにしていました。自分たちでやるんだというのを、それぞれが感じている」と練習からの熱量を落とさないように意識したという。

チョウ貴裁前監督の後釜として、吉田達磨監督がPO2試合を指揮。サンガスタイルを継承しつつ、短い期間でも上積みできるものは積んでいく。