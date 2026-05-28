ドジャース大谷翔平投手（３１）が獲得を目指すサイ・ヤング賞の最大のライバルが歴史的な快投を見せた。

ドジャースと同じナ・リーグ、フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手（２９）が２７日（日本時間２８日）の敵地パドレス戦に先発。７回１００球を投げて６安打９奪三振無失点に抑え３―０で今季６勝目（２敗）をマークした。

これで左腕の連続無失点は４４イニング２／３となり、フィリーズの球団記録を１１５年ぶりに更新。メジャー歴代でも７位の記録となった。

メジャー公式サイトは「サンチェスはフィリーズの投手として最長の連続無失点イニング記録を樹立し、殿堂入り投手グローバー・アレクサンダーの１９１１年の４１イニングを塗り替えた」と伝えた。左腕は５月は５試合に登板し３９イニング連続無失点。この日の試合後、敵地のクラブハウスでフィリーズナインが祝福の乾杯を行った。

記事は「サンチェスがメジャー歴代最多記録に並ぶための道のりは長い。その記録は、１９８８年に５９イニング連続無失点を達成したドジャースの伝説的投手、オレル・ハーシュハイザーが保持している」とメジャー記録更新を期待していた。