バーガーキング、総カロリー1,615kcal、総重量545g、ビーフパティ4枚の『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』新発売

バーガーキングは、2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾として、『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』を2026年5月29日より期間･数量限定で新発売する。

直火焼きの100%ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚に、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた超大型バーガー。総カロリー1,615kcal、総重量545g。

『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚にチェダーチーズ4枚を重ね、ピクルスとマヨソースを合わせた。香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ「特製スモークベーコンソース」で仕上げている。

また、『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』購入者には、「オリジナルステッカー」を数量限定で配布する。

「オリジナルステッカー」

〈ラインアップ一覧(価格はすべて税込)〉

◆『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』

価格:単品2,490円、セット2,790円

直火焼きの100%ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚に、ピクルスとマヨソースを合わせた。香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ「特製スモークベーコンソース」で仕上げた、総カロリー1,615kcal、総重量545gの超大型バーガー。

『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』

◆『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』

価格:単品1,490円、セット1,790円

◆『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』

価格:単品1,490円、セット1,790円

『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』と『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の画像はこちら

※セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売。

※数量限定商品につき、売り切れ次第販売終了。

※『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』1点購入ごとに「オリジナルステッカー」を1枚配布。

※一部店舗では取り扱いなし。

※店舗により販売時間帯が異なる場合あり。

※店舗状況により販売を一時中止する場合あり。

〈販売対象外店舗〉

・東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1フジビュースタンド2F フードコート)

・京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32京都競馬場1F フードコート)

・関西国際空港第一ターミナル店(大阪府泉佐野市泉州空港北1第1ターミナルビル本館2F 国際線出発エリア)