「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）

ロッキーズの先発・菅野智之投手は５回途中３失点で降板。４敗目を喫した。

初回、先頭の大谷翔平に対して、初球はスプリットで見逃しストライクを奪った。２球目は外角高めの１４９キロがボールとなり、続く３球目。２球連続の外角高めへの最速１５１キロを捉えられて、中越えに運ばれた。結果的にこのソロが決勝点となった。

「どっちのホームランも正直、防げたなという気はします。２本目のホームランは仕方がない感じはしました」と話した後、失投だったかと問われると「うーん、どうですかね。結果が全てですから」と多くを語らなかった。大谷に対しては２打席目以降は、見逃し三振と一ゴロに仕留めたものの悔いが残る一球となった。

菅野は初回、１死後にフリーマンにも左越えソロを浴びた。それでも大谷とともに二回以降は粘りの投球を展開。６安打を浴び、８３球での降板となった。大谷との投げ合いは「いい思い出になったんじゃないですかね」と振り返った。

ドジャース戦登板は４月１７日以来、自身３度目。前回は４回を投げて今季ワースト９安打、同タイの５失点で降板し、敗戦投手。またしても強敵に屈したが、「そんなに悲観する内容じゃない。次につながる登板だったと思います」と最後まで前を向いた。