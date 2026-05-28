「ドジャース４−１ロッーズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で先発。打者では先頭打者本塁打を放って決勝点をたたき出し、投手としては６回無安打１失点で自身３連勝となる５勝目を挙げた。

試合後は投球について「うーん、全体的に自分の制球力と格闘していた感じかな。いいディフェンスに助けられたのも大きかったですね。全体を通して自分の投げたいところに投げれていないフラストレーションというか、そういうのと戦っていた感じですかね」と話した。

投げては、３回まで無安打無失点で４奪三振。四回は２四死球で１死一、三塁とすると、ギアを上げた。カストロへの初球にボールとなったが１６１キロを計測。その後、二ゴロに打ち取った間に１点を失った。それでも後続を断って最少失点で切り抜けた。

ただ、毎回の７三振を奪ったが今季ワーストの５四死球を与えたことに納得していない様子で「ピッチャーは歩かせたくないですし、ヒット打たれるよりもフォアボールでランナーを出すことは個人的には嫌なことではあるので。そういう意味ではちょっと多すぎたと思います」と振り返った。

無安打投球には「ヒットを打たれる方がまだリズム的にはいいんじゃないかなと思うので。球数的にも。フォアボールを出すということはそれだけ長いイニングを投げづらくなるということなので。それならシングル（単打）を５、６本打たれる方が効率的なのかなとい思います」と話した。

打撃では前日の試合で右手に受けた死球の影響が心配されたが、いきなり自らを援護した。

初回先頭で打席に入ると、ロッキーズ・先発の菅野智之から中越え９号ソロ。２０日・パドレスに続いて投打同時出場の試合では“２試合連発”となった。これが決勝点となった。