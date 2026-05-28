関東の一部でにわか雨 北日本は雨エリア拡大

きょうは本州の南の低気圧や日本海の低気圧の影響で、全国的に雲が多く雨の降る所があるでしょう。

【写真で見る】台風6号の進路図 週明け沖縄・奄美へ最接近

関東から九州では、狭い範囲でにわか雨の所がある一方、北陸や北日本では広い範囲で本降りの雨になりそうです。また、湿った空気の影響で、東日本や西日本では蒸し暑さが続く見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：21℃

青森 ：21℃ 盛岡：26℃

仙台 ：24℃ 新潟：29℃

長野 ：29℃ 金沢：26℃

名古屋：29℃ 東京：27℃

大阪 ：28℃ 岡山：28℃

広島 ：27℃ 松江：26℃

高知 ：30℃ 福岡：26℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

台風6号来週沖縄・奄美直撃へ 本州も影響か

日本の南の台風6号は今後、暴風域を伴い発達しながら北上する見込みです。来週月曜日から火曜日にかけては、沖縄や奄美を直撃するコースとなりそうです。その後は本州の南海上を東に進みますが、本州付近は前線の活動が活発になる影響で大雨になるおそれがあります。

西日本は来週火曜日から水曜日ごろ、東日本は来週水曜日から木曜日ごろに大雨になるおそれがあるため、今後の情報にご注意ください。