ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」が、全国5都市を巡回する期間限定POPUPストア「にじさんじ ぬいストア とらべる！」を開催することが発表された。あわせて、博多・大阪会場では「にじたうん コラボカフェ」がリバイバル開催される。

【画像あり】先行・限定販売される商品・コラボカフェのメニュー

本企画は、横浜にて展開されている「にじさんじ ぬいストア」を全国へ巡回展開するもの。「にじぱぺっと」「にじぬい」「にじたうん」などの定番商品に加え、本イベント会場限定のオリジナルショッパー、各開催地モチーフのご当地ぬいぐるみが先行販売される。

会場限定のオリジナルショッパーは700円（税込）。1会計につき2点までの購入制限が設けられている。

各会場で先行販売される「とらべる！マスコット」ぬいぐるみマスコットは、いずれも価格3,200円（税込）。札幌会場では「キリンちゃん」、名古屋会場では「プレッツェル」、仙台会場では「でびっと」、博多会場では「フワッチクルーラー」、大阪会場では「マラカスおばけ」が登場する。いずれも他会場での取り扱いはなく、後日にじストアおよびにじさんじ ぬいストアでの販売が予定されている。

また、2026年3月よりツリービレッジ横浜店で実施された「にじたうん コラボカフェ」が、博多・大阪の両会場でリバイバル開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）