「オーラがすごい！」「めっちゃ素敵」私服姿のなでしこジャパン10番が披露、“高級外車”との２ショットにファン熱視線「似合ってる」「カッコイイー」
なでしこジャパンのMF長野風花が披露した、“高級SUV”とのショットが反響を呼んでいる。
リバプール女子でプレーする長野は５月27日、自身のインスタグラムを更新。イギリスの自動車メーカー「ランドローバー」が販売する高級SUV「レンジローバー イヴォーク」との写真を公開した。
投稿では、ブラックカラーの車体の運転席に私服姿で座り、ハンドルを握るショットや、車の横に立って右手を添えながら笑顔でポーズを決める姿を披露。スタイリッシュな愛車風ショットに注目が集まった。
27歳のMFは投稿で次のように綴っている。
「日本に帰国中、Range Rover Evoqueに乗らせていただいています！@jaguar_landrover_aoyama さん、素敵な機会をありがとうございます！帰国中はトレーニングやオフのお出かけに、いろんなところに行ってみようと思います。東京はもちろん、どこかドライブにも行きたいので、おすすめがあればぜひ教えてください！」
この投稿にはファンからもSNS上で、「良い車だ」「似合ってる」「カッコイイー」「めっちゃ素敵」「ともにオーラがすごい！」などのコメントが寄せられた。
長野は日本女子代表で10番を背負い、チームを牽引。今年３月には、女子アジアカップ制覇に貢献した。なでしこジャパンは６月６日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで南アフリカ女子代表との国際親善試合を控えており、長野のプレーにも期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこ長野風花の高級SUVとの私服ショット！
リバプール女子でプレーする長野は５月27日、自身のインスタグラムを更新。イギリスの自動車メーカー「ランドローバー」が販売する高級SUV「レンジローバー イヴォーク」との写真を公開した。
投稿では、ブラックカラーの車体の運転席に私服姿で座り、ハンドルを握るショットや、車の横に立って右手を添えながら笑顔でポーズを決める姿を披露。スタイリッシュな愛車風ショットに注目が集まった。
「日本に帰国中、Range Rover Evoqueに乗らせていただいています！@jaguar_landrover_aoyama さん、素敵な機会をありがとうございます！帰国中はトレーニングやオフのお出かけに、いろんなところに行ってみようと思います。東京はもちろん、どこかドライブにも行きたいので、おすすめがあればぜひ教えてください！」
この投稿にはファンからもSNS上で、「良い車だ」「似合ってる」「カッコイイー」「めっちゃ素敵」「ともにオーラがすごい！」などのコメントが寄せられた。
長野は日本女子代表で10番を背負い、チームを牽引。今年３月には、女子アジアカップ制覇に貢献した。なでしこジャパンは６月６日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで南アフリカ女子代表との国際親善試合を控えており、長野のプレーにも期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこ長野風花の高級SUVとの私服ショット！