「オーラがすごい！」「めっちゃ素敵」私服姿のなでしこジャパン10番が披露、“高級外車”との２ショットにファン熱視線「似合ってる」「カッコイイー」

「オーラがすごい！」「めっちゃ素敵」私服姿のなでしこジャパン10番が披露、“高級外車”との２ショットにファン熱視線「似合ってる」「カッコイイー」