◇ナ・リーグ ドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては6回無安打1失点と投打にわたる活躍でチームを5連勝に導いた。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――投球を振り返って。

「全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います」

――6イニング投げたことは。

「いいディフェンスに助けられて、そこが大きかったのかなと。全体通して制球力、自分の投げたいところに投げられてない、フラストレーションというか。そういうのと格闘していた」

─―フラストレーションの理由は。

「ピッチャーは（四死球で）歩かせたくないですし、ヒットを打たれるよりもやっぱり四球でランナーを出すというのは、個人的にはですけど、凄くイヤなことではあるので、そういう意味ではちょっと多すぎたかなとは思います」

――結果的には6回1失点。誇れるところは。

「当たり自体、強い当たりを打たせてないというのが、唯一良いところじゃないかなと思います」

─―ノーヒットで試合が進んだ。

「全体的に、ブルペンは本当に素晴らしい仕事を、毎試合こなしていると思いますし、安定感があるので、そこまで繋げば、勝てるんじゃないかっていう、そういうゲーム運びが、今できていると思う。オフェンスも、7回まで、しっかりとまずは勝っているシチュエーションっていうのを繋げれば、十分に勝機があるんじゃないかなというくらい みんながすごい安定感のある、仕事をしてるんじゃないかなと思います」

─―投球に満足度は。

「さっきも言いましたけど、ヒットを打たれるほうがまだリズム的には、良いんじゃないかなとは思うので、球数的にも。四球でランナーを出すっていうのは、それだけ、長いイニングを投げづらくなるということではあるので、だったら、ヒットを5、6本打たれても、シングル5、6本打たれるぐらいのほうが、効率的なのかなとは思います」

――制球が定まらなかった原因は。

「投げ心地じゃないかなと。いつも同じことを言いますけど、打つのも投げるのも自分が思う通りに動いていれば、自ずと良い結果が出るのかなとは思います」

─―直球とスイーパーが8割を超えていたが意図的か。

「いや特にはないですね。左（打者）にスイーパーを投げたいなというか、練習というか、使っていきたいなとは思っていたのが、スイーパーが多くなってる要因なのかなと。前半は、そこまで多く投げていないですし、カーブとスプリットを主体には投げていたので。そこにプラス、スイーパーをしっかり投げたいなっていうところで、今日、左が多かったので、パーセンテージがちょっと高くなっていたのかなとは思います」

――前回の登板でも投げ心地がよくないと言っていたが、どのような修正を試みたか。

「色々試してはいましたし、ゲーム前のブルペンは比較的良かったとは思うので。そのギャップが逆に試合でそこまで良くないのかなっていうか。ズレみたいなものはあったのかなとは思います。疲労とか溜まってきて、ケガ人も多くなる時期ではありますけど。疲れを抜きながら、そういう技術の部分で確認できれば、いいのかなとは思ってます」

─―1打席目のホームランについて、感触は。

「1打席目は良かったと思います。打った瞬間入るなとは思ったので、いいスイングだったなと思いますし、最後の打席も、ちょっと詰まり気味ではありましたけど、あそこがもうちょっと、センター、左ぐらいに入ってくれると、もう少し、もう一段上がってくるんじゃないかなとは思います」

─―1打席目はゆったりと入った。

「（初球は）100％スプリットだなと思ったので。見逃そうと思っていました」

――ところどころ、走塁などでエナジーセーブしているように見える時もあるが、シーズン最後まで二刀流でやりきるためか。

「そうですね。セーフになれるところはもちろん、セーフになりに行きますし、基本的には一塁にセーフになりに行くんですけど。投げている時っていうのは、もう最終打席だったりとか、あと残り1イニング2イニング、そこにそそぐより、次の回に集中した方が勝てる確率は高いと思うので。まあ全部は、勝てる確率を高くするための戦略であり、一打席一打席ってことかなと思います」

─―前日に死球を受けた箇所の影響は。

「いや特にはないですね。当たっても投げるのは変わらないですし、ガードのちょっと隙間みたいな感じではあったので。助かったかなとは思っています」