フリーアナウンサーの神田愛花（45）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。昭和の名曲に対する人気アイドルの考察に感心した。

同番組でラブソングの話題になり、ジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」井上瑞稀は「“関白宣言”が凄い好き」と告白。「最初はヒドイこととか強気なことを言ってたりするんだけど、後半は甘くなって行くし、その部分があるからこそ、前半が寂しさの裏返しなんだなっていうのが見えてくる」と魅力を伝えた。

これにMCの「ハライチ」澤部佑は「めっちゃちゃんと聞いてる」とビックリ。井上は「全然、少女漫画原作よりもこれを実写化してほしいぐらい」といい、好きなフレーズとして「お前のお陰でいい人生だったと 俺は言うから必ず言うから」の部分を挙げた。

また「“俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない”。でも自分が起きてる時は、ずっと側にいてほしかったんじゃないかな」と熱弁する井上に、神田は思わず「ホントに何歳なの？」と質問。「25です」との答えに、木曜レギュラーのタレント・島崎和歌子も「さだまさしさんが喜ぶよ〜」と感心していた。