タレントの眞鍋かをり（45）が28日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の長女に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについてコメントした。

巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が、現行犯逮捕した。阿部前監督は26日未明に釈放され、同日に辞任を申し入れた。

番組では、阿部前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、28日午前に10万筆を超えたことなどを伝えた。

眞鍋は、署名活動の広がりについて、「本当にファンの方の声も大きいですし、やっぱり娘さんのお手紙が会見で読まれたじゃないですか。あれでやっぱり後悔しているような内容になっていたというのが1番心が痛むなぁと思っていて」と話す一方、「実際に、だからといって児相とか警察も行動するのをためらうようなことがあってはいけないと思うんですね」と自身の考えを話した。

そのうえで、「子供さんも通報をためらうようなことがあってはいけないと思うし、みんなが正しい行動をしたとは思うんですけど、ただやはりその後の対応ですよね」と介入後の動きに言及。

そして、「介入はするべきだけども、介入後も本当にケースバイケースなので、今回のケースがどういうことなのかっていう介入後の流れみたいなものを、もう少し熟成していくといいのかなぁというのは、今回の事件で感じますね」と自身の受け止めを話した。