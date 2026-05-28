声優の山寺宏一（64）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。毎年、手作りの梅酒を送ってくれる先輩女優を明かした。

この日はテレビアニメ「アンパンマン」などで長らく共演する女優で声優の戸田恵子とともに出演。戸田のことは「グリコさん」という愛称で呼んでいるという山寺は「梅酒、美味しかったです。毎年毎年、本当に待ち遠しいんです。いただいた当日に、飲み過ぎまして、本当にもう、ロックで。翌日はソーダ割りにしてさせていただきました。非常に美味しい梅酒、今年もありがとうございます」と感謝した。

戸田は「今年の梅酒ね。今年は二階堂の（麦）焼酎で作りましたのでね」と説明すると、山寺が「非常にすっきりと飲みやすい感じになって」と仕上がりを称賛。

戸田は「山寺さんと、富永みーなさんのおうちに行くことにたいていなってるんですけど」としつつ、「いつも奥様のロビンちゃん（岡田ロビン翔子）が飲んでるっていうか、2つのグラスを隣り合わせにして、仲良しなんだなっていう写真をいつも。お礼のLINEをさ、写真付きでくれて。人んちのやつ見ると、凄い美味しそうに見えてさ」と話した。

山寺は「究極の梅を使ってらっしゃるんですよね？」と質問。戸田は「梅が立川志の輔師匠の息子さんが、ここのところ、梅干しのプロデュースをやっていて、そこからお取り寄せしている梅で。本来は梅干しを作るものなんですけどね。ここ何年もちょっと大変で、梅干し作るのが。本当は作りたいけど…」ともらした。

さらに、山寺は「戸田さんは本当にいろんな人のためにいろんなことをして。ちょっと前ですけど、野沢雅子さんと羽佐間道夫さん、

大御所2人が“恵子ちゃんはなんであんな人のためにいつも尽くしてんだろうね”って。“うちにあるもの、ほとんど恵子ちゃんからの頂き物だよ”って羽佐間道夫さんが言ったら、野沢雅子さんが“あたしもそう思う”って言ってましたよ」と感心。

戸田は「そんなことはないよ。そんなレジェンドが何を言ってるんですか」と笑った。