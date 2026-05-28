ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。再結成後の苦境を語った。

80年代の漫才ブームをけん引したザ・ぼんち。シングル「恋のぼんちシート」が80万枚のヒット、武道館公演を行うなど大人気スター芸能人となった。

だが、ブームを過ぎると仕事は減り、86年にコンビを解散。ぼんちおさむは俳優業、里見まさとは別のコンビを組んで活動した後、会社の勧めもあり02年に再結成した。

以前に組んでいたとはいえ、まさとは「ゼロからと一緒。昔やってた漫才をなんとかごまかしてやったけど…」と苦労を吐露。「正直に言います。50歳で再結成して、1年ごとに漫才の仕事の量は減っていった」と話し、56歳ごろが底だったという。「NGK（なんばグランド花月）は365日やってるのに、僕ら30日しか出番ないねんもん」と打ち明けた。

厳しい再出発。一緒に頑張る何十歳も若い女性マネジャーが「こうなったのはあなた方のせいです」と辛らつなひと言。「さあ56歳、今からやり直しましょう。仕事があってもなくても、月曜日と木曜日の午後1〜3時、会社のどこかの部屋を空けておきますから稽古してください」とベテラン2人に命じた。

この日共演した後輩からは「えーっ！」と声が上がった。かまいたち・濱家隆一も「ヤバーッ！何それ！」と驚き、山内健司は「ほんまにそんなん言って来たんですか!?俺やったらボコボコにしますけどね！生意気な！」と息巻いてみせ、笑わせた。

まさとは「でも、あの時の僕らに…よく中に入ってきてくれた。他にも居たけど、彼女が一番がんばって入ってきてくれた」と感謝。「えらいもんですよ。稽古しだして2年ぐらいした58歳ぐらいから、ちょっと形できてきて。還暦ぐらいから東京・名古屋・大阪でイベントするようになっていった」と振り返った。

「古希になって、今のマネジャーが若い子の劇場にもどんどん仕事入れて。学園祭も。それで去年のTHE SECONDにつながりましたから」と、親身になってくれるスタッフの存在の大きさを強調していた。