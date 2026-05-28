お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が28日、自身のXを更新。電車内で男に足を蹴られたことを明かした。

真栄田は「ちょっと前だけどさ、落ち着いてから書こうと。電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない。そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた30代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！ってなってさ」と書き出した。

そして「そいつ電車降りようとしたから、俺追いかけて、『お前ちょっとまて』って言ったら、そいつ、電車降りて、『来いよ』って。でも、俺、ここでもめてたら仕事が間に合わないからさ、悩んで電車降りなかったのよ。そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。『く、』って気持ちになってさ。どうした方が良かったのかな。『足組む＜人の足を蹴る』を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい」と続けた。

さらに「歩きスマホにぶつかりにいく、う〜！ってなってるやつと一緒だよな。読んでくれてありがとうございました。すんません」としめくくった。

この投稿に対し、一部ユーザーから「狭いところで足を組むのは良くないなー だから蹴っていい話じゃないけどね」とのコメントが寄せられると、真栄田は「電車でさ、座って、けっこう空いてたんで」と答えていた。

ほかにも「AIに聞かずにXにポストしていただきありがとうございます」「警察でいいです。暴行罪」「関わらないが正解どうせ碌な奴じゃないんだからさ」などとさまざまな声が書き込まれていた。