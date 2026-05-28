◆米大リーグ ドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。５四死球も６回無安打１失点の“ノーヒット・ワンラン”で５勝目を挙げた。最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）を計測し、９９球で７奪三振の力投。規定投球回に達していないためランキングには入らないが、防御率０・８２は“隠れメジャー１位”だ。

試合後、ロバーツ監督が会見。５四死球と制球に課題を残し、指揮官は「僕から見ると直球の制球があまり良くなかった。プレッシャーがかかる場面では必要な球をしっかり投げていたけど、普段なら見られないような四球もあった」と指摘した。

６回は鬼気迫る表情で気迫全開。先頭ラムフィールドは８球目にフルカウントから内角低めのスイーパーで空振り三振に斬った。６回“ノーヒット・ワンラン”としたが不満そうな表情を浮かべていた大谷に指揮官は「昔２２番をつけていた男を思い出したよ。本当に似ている」と笑顔。レジェンド左腕のＣ・カーショー投手の名を挙げ、「クレイトンほど感情を表に出すタイプではないけど、強い闘志がある。高いレベルを自分に求めるところや準備の姿勢も似ている。得点圏の場面になると、必要な球を投げる。もちろん、クレイトンは長年やり続けてきたから、簡単に比較はできないけどね」と話した。