東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

家計支出（4月）10:30

結果 -1.1%

予想 -0.5% 前回 1.6%（前月比）

結果 4.9%

予想 5.8% 前回 6.2%（6.3%から修正）（前年比）



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イラン革命防衛隊がクウェートにある米軍基地に報復攻撃

米軍基地への攻撃は空爆への報復だ、侵略行為は決して見逃さない

繰り返される場合は我々の対応はさらに断固としたものになる

※これより前に米軍がイランの軍事施設を空爆



イスラエルがレバノン都市ティルスにあるヒズボラのインフラを攻撃

クウェートは敵対的ミサイルやドローンの脅威に直面していると発表



トランプ米大統領「中間選挙なんてどうでもいい」

イランの提案に満足していない

満足する内容でなければ仕事を完遂するしかない

最優先課題はイランに核を持たせてはならないということ



ベッセント米財務長官「イランに対し最大限の圧力を継続」

イランの「ペルシャ湾海峡庁（PGSA）」を制裁リストに追加

革命防衛隊がホルムズ海峡航行する船舶に違法な通航料を課している



米国が一方的に合意を宣言する可能性（ファルス通信）

意見に相違があるにもかかわらず、米国が合意を宣言する可能性

イランは懸念事項が解消されて初めて合意を正式に発表する



【日本】

片山財務相

日銀には賃金上昇伴う２％物価実現へ適切な政策運営期待



【米国】

グールズビー・シカゴ連銀総裁

アジアはスタグフレーションショックに直面している



ジェファーソンFRB副議長

インフレリスクは依然として上振れ方向に傾いている

エネルギー高騰が消費支出の足かせになっている兆候を注視



カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁

インフレは高すぎる、5年以上にわたり目標を上回っている

自身の最優先事項は労働市場ではなくインフレ抑制だ

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