本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。敵将は大谷について「バットの芯で捉えることができなかった」と語っている。

相手先発の菅野智之投手から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾で、自身を援護。スタジアムを沸かせた。

投手としては、制球に苦しみフラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線に的を絞らせず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

試合後、ロッキーズのウォーレン・シェーファー監督が報道陣の取材に応じ、大谷について「今夜は我々はバットの芯で捉えることができなかった。3、4個の四球を選んで彼を苦労させたとは思う。得点のチャンスも作ったが、あと1本が出なかった。今夜は芯で捉えられず、彼からヒットを打てなかった」と称賛した。

一方、4回2/3を投げて6安打3失点で降板した菅野については「我々に勝つチャンスを与えてくれたと思う。彼の投球は良かった。初回に2本のホームランを打たれたが、その後は落ち着いていた」と評した。

悔やんだのはやはり初回に大谷とフリーマンに打たれた2本のソロ。「（大谷という）世界最高と言ってもいい打者への外角ファストボールをスタンドに運ばれた。そして同じく非常に優れた打者であるフリーマンには、ベースから外れた低めのカーブを打たれた。あれは相手を称えるしかない」と、打ったドジャース打線に脱帽していた。



（THE ANSWER編集部）