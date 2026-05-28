本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。試合後相手先発の菅野智之投手が称賛した。

菅野から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾で、自身を援護。スタジアムを沸かせた。

一方、菅野は初回にフリーマンにもソロを被弾。6安打を許すも要所で踏ん張ったが打線の援護がなかった。4回2/3で6安打3失点、3奪三振で降板。大谷相手には2打数1安打、1奪三振だった。

試合後、菅野が報道陣の取材に応じ、大谷を含め初回に2被弾したことについて「どちらのホームランも正直防げたという気はしている。2本目のホームランは少し仕方がない感じもするが、よりコースを丁寧に投げようと思って修正した」と振り返った。大谷の先頭打者は「高めに浮いたらああいう形になってしまう」と語り、それ以降は「しっかり低めを心掛けて投げた」と修正を明かしていた。



（THE ANSWER編集部）