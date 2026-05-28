28日に逮捕されたことを発表

2026年度バレーボール男子日本代表のキックオフ記者会見が28日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われる。会見前に、日本バレーボール協会（JVA）はメンバー登録されていたミドルブロッカーの佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）が同日に薬物所持の容疑で逮捕されたことを発表。警察が事実関係の調査を進めているとし、謝罪した。

佐藤容疑者は身長205センチの26歳。昨年の世界選手権、ネーションズリーグでもプレーするなど期待される選手の一人だった。協会は「現在、警察が事実関係の調査を進めている」とし、「このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

なおJVAは本日付で、佐藤容疑者の日本代表選手登録を抹消。今後について「バレーボール界に置けるインテグリティの推進に引き続き努めてまいります。関係各所の皆様およびファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます」とした。

日本代表は現在国内合宿中。6月から始まるネーションズリーグで中国、フランスを転戦。7月には大阪で試合を行う予定だ。



（THE ANSWER編集部）