ハル・シティで昇格に貢献したMF平河悠

イングランド2部ハル・シティに所属するMF平河悠は現地時間5月23日に行われた昇格プレーオフ決勝のミドルズブラ戦に途中出場し、クラブのプレミアリーグ昇格を決める劇的な決勝ゴールをアシストした。

そんななか、英地元紙「ハル・デイリー・メール」の専門サイト「ハル・ライブ」は、平河の去就について注目している。

冬の移籍市場でブリストル・シティから期限付きでハルに加入した25歳の平河。記事では、ウェンブリーでの勝利によって平河自身が完全移籍での残留を望んでいると明かしたインタビューを紹介した。決勝戦での勝利によってクラブに残留したいという気持ちが強まったかと問われると、「もちろん、その通りです」と答え、来季の去就に関する注目度が高まっている。

所属元のブリストルとの契約を2028年まで残している平河だが、「ハルがこのウインガーの完全移籍に動くかどうかは不透明。ただ、平河は留まることを希望しており、当然ながらプレミアリーグでのプレーを熱望している」と、言及している。

また、「ブリストルも今夏中にハルと契約合意に至れば、平河の移籍を阻止するつもりはない」と、クラブが容認する見込みとも報じている。最高峰の舞台へと昇格したチームでの共闘継続へ向けて、両クラブによる今後の本格的な移籍交渉に大きな期待が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）