

岡山県庁

岡山県は、HIVの感染防止と早期発見のため、2010年度から「おかやまエイズ感染防止作戦」を展開しています。6月1日からの「HIV検査普及週間」を重点実施期間として「選べる検査で、広がる安心。郵送・夜間・いつもの窓口。」をキャッチフレーズに、さまざまな取り組みを行います。

期間中は県内6カ所の保健所で、HIV、梅毒、クラミジアの夜間検査を行います。費用は無料で匿名で受けることができます。事前予約が必要です。（日中の検査も行っています）

6月4日 午後4時半～午後6時半 美作保健所

6月8日 午後4時半～午後6時半 備中保健所

6月9日 午後5時 ～午後6時 備中保健所井笠支所

6月12日 午後4時半～午後6時半 備前保健所

6月15日 午後5時 ～午後7時 真庭保健所

6月16日 午後5時 ～午後7時 備北保健所

また県内9カ所のエイズ治療拠点病院では、検査当日に結果が分かる「即日検査」を1000円で受けることができます。詳しい情報は岡山県疾病感染症対策課のホームページで確認できます。

このほか、2026年度から新たな取り組みとして、岡山市と倉敷市を除く県内在住者を対象にしたHIV、梅毒の郵送検査を通年で実施します。手元にキットが届き、手軽に検査できます。自己負担はありません。

問い合わせは平日の午前10時～午後5時まで、郵送検査コールセンター（電話：0120-712-680）で受け付けています。

備前保健所と美作保健所では、現在実施しているHIVの即日検査に加え、梅毒の即日検査も実施します。