コリラックマやチャイロイコグマ柄など全4種！ラブ・ライナー サンエックス「リラックマ」リキッドアイライナー
「ラブ・ライナ―×リラックマ」のリキッドアイライナーが、ツルハグループ限定で登場！
ゆるっと愛らしい「リラックマ」のデザインボトルは、リフィル対応容器なので繰り返し使える優れものです☆
ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ ツルハグループ限定リラックマデザイン
価格：各1,760円（税込）
発売日：2026年5月28日（木）より順次
カラー：全4種（ブラック、ブラウン、ダークブラウン、モカグレージュ）
取扱店舗：全国のツルハグループ（ツルハドラッグ・くすりの福太郎・ドラッグストアウェルネス・ドラッグストアウォンツ・くすりのレデイ・杏林堂ドラッグストア・ドラッグイレブン）各店舗
※店舗により発売時期が異なります
※一部、取り扱いのない店舗もあります
mshが展開するアイメイクブランド「ラブ・ライナー」と、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーションした限定デザインのリキッドアイライナーが登場！
“どんなあなたにもそっと寄り添う”をテーマに、さまざまなトーストを楽しむ「リラックマ」たちの、ゆるっと愛らしい姿を落とし込んだ、見ているだけで癒される限定デザインです。
リフィル対応容器なので、お気に入りの「リラックマ」デザインボトルを繰り返し使えます☆
ラブ・ライナーのリキッドアイライナーは、筆先0.1mmの職人筆で、細い線も太い線も自由自在。
水・汗・涙に強いウォータープルーフ＆皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ仕様で、美しいラインをキープしながらぬるま湯で簡単にオフできます。
ブラック
「ブラック」は、「リラックマ」デザインのパッケージが目印！
発色のいい濃密ブラック。
目元を際立たせたいときにぴったりのアイライナーです。
ブラウン
「ブラウン」は、キュートないちご柄のパンと「コリラックマ」がデザインされたパッケージ！
自然な華やかさを演出するカラーのアイライナーです。
ダークブラウン
はちみつたっぷりのパンは、もちろん「チャイロイコグマ」！
「ダークブラウン」のパッケージになっています。
様々なシーンで使える、1本持っておくと便利なダークブラウンのアイライナーです。
モカグレージュ
イエローが目を引く「モカグレージュ」のパッケージには、「キイロイトリ」が登場。
ブラウン寄りのグレー。
透明感のある目元を演出してくれるニュアンスカラーのアイライナーです。
メイク時間が楽しくなる、「リラックマ」たちのキュートなアイライナー。
「ラブ・ライナー×リラックマ」のコラボリキッドアイライナーは、2026年5月28日（木）より、ツルハグループ限定で販売開始です。
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