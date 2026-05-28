「ラブ・ライナ―×リラックマ」のリキッドアイライナーが、ツルハグループ限定で登場！

ゆるっと愛らしい「リラックマ」のデザインボトルは、リフィル対応容器なので繰り返し使える優れものです☆

ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ ツルハグループ限定リラックマデザイン

価格：各1,760円（税込）

発売日：2026年5月28日（木）より順次

カラー：全4種（ブラック、ブラウン、ダークブラウン、モカグレージュ）

取扱店舗：全国のツルハグループ（ツルハドラッグ・くすりの福太郎・ドラッグストアウェルネス・ドラッグストアウォンツ・くすりのレデイ・杏林堂ドラッグストア・ドラッグイレブン）各店舗

※店舗により発売時期が異なります

※一部、取り扱いのない店舗もあります

mshが展開するアイメイクブランド「ラブ・ライナー」と、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーションした限定デザインのリキッドアイライナーが登場！

“どんなあなたにもそっと寄り添う”をテーマに、さまざまなトーストを楽しむ「リラックマ」たちの、ゆるっと愛らしい姿を落とし込んだ、見ているだけで癒される限定デザインです。

リフィル対応容器なので、お気に入りの「リラックマ」デザインボトルを繰り返し使えます☆

ラブ・ライナーのリキッドアイライナーは、筆先0.1mmの職人筆で、細い線も太い線も自由自在。

水・汗・涙に強いウォータープルーフ＆皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ仕様で、美しいラインをキープしながらぬるま湯で簡単にオフできます。

ブラック

「ブラック」は、「リラックマ」デザインのパッケージが目印！

発色のいい濃密ブラック。

目元を際立たせたいときにぴったりのアイライナーです。

ブラウン

「ブラウン」は、キュートないちご柄のパンと「コリラックマ」がデザインされたパッケージ！

自然な華やかさを演出するカラーのアイライナーです。

ダークブラウン

はちみつたっぷりのパンは、もちろん「チャイロイコグマ」！

「ダークブラウン」のパッケージになっています。

様々なシーンで使える、1本持っておくと便利なダークブラウンのアイライナーです。

モカグレージュ

イエローが目を引く「モカグレージュ」のパッケージには、「キイロイトリ」が登場。

ブラウン寄りのグレー。

透明感のある目元を演出してくれるニュアンスカラーのアイライナーです。

メイク時間が楽しくなる、「リラックマ」たちのキュートなアイライナー。

「ラブ・ライナー×リラックマ」のコラボリキッドアイライナーは、2026年5月28日（木）より、ツルハグループ限定で販売開始です。

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