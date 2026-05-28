記事ポイント かき混ぜると食感が変わる体験型カップデザートが期間限定で登場グレープ味とソーダ味の2種類、カップ蓋のデザインは各4種類2026年6月2日（火）から量販店・ドラッグストアなどで全国発売 かき混ぜると食感が変わる体験型カップデザートが期間限定で登場グレープ味とソーダ味の2種類、カップ蓋のデザインは各4種類2026年6月2日（火）から量販店・ドラッグストアなどで全国発売

スプーンですくうたびに食感が変化する、遊び心あふれるカップデザートが登場します。

ブルボンが2026年6月2日（火）に、期間限定の新商品”もちゅとろスライムゼリー”2品を全国で発売します。

ブルボン「もちゅとろスライムゼリー」





内容量：142g発売日：2026年6月2日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

“もちゅとろスライムゼリー”は、ブルボンが手がける期間限定のカップデザートです。

グレープ味とソーダ味の2種類があり、いずれも濃縮果汁を使用したフルーティーな味わいに仕上がっています。

そのまますくって食べると”もちゅっ”とした弾力ある食感を楽しめますが、スプーンでよくかき混ぜると”とろっ”としたなめらかな食感へと変化します。

カップの中には成型ゼリーも加えられており、ぷにっとした弾力が独特の食感コントラストを生み出しています。





食べ方によって異なる2つの食感が楽しめる点が、この商品の最大の特徴です。

見た目の変化も含め、デザートとしての体験そのものを前面に打ち出した設計になっています。

グレープ味・ソーダ味、それぞれの特徴





グレープ味は、濃縮果汁由来のフルーティーな甘みとゼリーの独特な食感が組み合わさった一品です。

カップ蓋部分のデザインは4種類が用意されており、どのデザインに当たるかも楽しみのひとつになっています。





ソーダ味は、爽やかな清涼感のある味わいで展開されます。

グレープ味と同様に蓋デザインが4種類あり、コレクション的な要素も持ち合わせています。

2種類ともオープンプライスで、発売後は量販店やドラッグストア、小売店などで購入できます。

かき混ぜることで”もちゅっ”から”とろっ”へと変わる食感の変化は、食べながら実験するような楽しさをテーブルに届けます。

蓋デザインが各4種類あることで、友人や家族と種類を見せ合う楽しみ方も広がる商品です。

期間限定での発売のため、見かけた際は手に取る機会を逃さないようにしたいところです。

ブルボン「もちゅとろスライムゼリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. グレープ味とソーダ味でゼリーの構成に違いはありますか？

A. どちらも濃縮果汁を使用したゼリーと成型ゼリーが入った構成で、内容量は共通して142gです。

味の違いはフレーバーによるものです。

Q. カップ蓋のデザインは選んで購入できますか？

A. グレープ味・ソーダ味ともに蓋デザインが4種類ありますが、デザインを指定しての購入については販売店による対応となります。

Q. 賞味期限はどのくらいですか？

A. 賞味期限は製造日から6カ月です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃縮果汁使用、蓋デザイン4種！ ブルボン「もちゅとろスライムゼリー」 appeared first on Dtimes.