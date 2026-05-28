藤森慎吾、Xアカウント乗っ取り被害から1ヶ月も「未だに…何の対応もありません」 注意喚起＆凍結を呼びかけ
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。乗っ取り被害が続いている自身のXアカウントについて改めて注意喚起した。
【写真】「娘ちゃん幸せですね」藤森慎吾が公開した“親子3世代”旅行での家族写真の数々
藤森はインスタのストーリーで約96万人のフォロワーが表示されているXアカウント「Global Stock Market News」の写真とともに、「Xアカウントが乗っ取られて一カ月ほど経ちますが、未だにサポートセンターから何の対応もありません」と伝えた。
その上で「勝手に投稿もされていますのでみなさんご注意を。詐欺などに使われるくらいなら、みなさん通報しまくってアカウント凍結させてください。手元に戻すことはもう諦めてますので」と呼びかけた。
【写真】「娘ちゃん幸せですね」藤森慎吾が公開した“親子3世代”旅行での家族写真の数々
藤森はインスタのストーリーで約96万人のフォロワーが表示されているXアカウント「Global Stock Market News」の写真とともに、「Xアカウントが乗っ取られて一カ月ほど経ちますが、未だにサポートセンターから何の対応もありません」と伝えた。
その上で「勝手に投稿もされていますのでみなさんご注意を。詐欺などに使われるくらいなら、みなさん通報しまくってアカウント凍結させてください。手元に戻すことはもう諦めてますので」と呼びかけた。