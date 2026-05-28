『ごぶごぶフェス』浜田雅功が絶賛のくら寿司コラボフード披露 寿司ではない…「浜田ポテ功」【概要・価格】
回転寿司チェーン「くら寿司」は、ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）に今年もキッチンカーを出店する。
【写真】浜田雅功の限定ブロマイドカード
浜田はくら寿司のアンバサダーを務めており、毎年キッチンカーが話題。今回はコラボ商品「浜田ポテ功（はまだぽてとし）〜酸辣湯味の浜田粉を添えて〜」を販売する。
『浜田ポテ功』は、浜田の好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせたもので、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて楽しむ。酸辣湯風の味付けは、国産の玄米黒酢を使用した粉末米黒酢を使用することで独特な風味と旨みのある酸味を、黒胡椒・白胡椒などで辛みを再現し、スパイシーな味わい。
『ごぶごぶラジオ』内で浜田も試食し、「美味しいやん！ホンマにアカンかったらアカンて言うもん。がんばったね！」と絶賛した。
さらに、同商品は「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付きで、5種類のカードがランダムで手に入る。カードの裏面は全種類共通で『ごぶごぶラジオ』メンバーの浜田、ライセンス・井本貴史、どりあんず（堤太輝・平井俊輔）、サカイストまさよし、瀬下豊、ゲラゲラ星人の似顔絵が入った特別仕様となっている。
■『浜田ポテ功（はまだぽてとし） 〜酸辣湯味の浜田粉を添えて〜』
500円 ※数量限定・予定数量に達し次第、販売終了
【写真】浜田雅功の限定ブロマイドカード
浜田はくら寿司のアンバサダーを務めており、毎年キッチンカーが話題。今回はコラボ商品「浜田ポテ功（はまだぽてとし）〜酸辣湯味の浜田粉を添えて〜」を販売する。
『ごぶごぶラジオ』内で浜田も試食し、「美味しいやん！ホンマにアカンかったらアカンて言うもん。がんばったね！」と絶賛した。
さらに、同商品は「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付きで、5種類のカードがランダムで手に入る。カードの裏面は全種類共通で『ごぶごぶラジオ』メンバーの浜田、ライセンス・井本貴史、どりあんず（堤太輝・平井俊輔）、サカイストまさよし、瀬下豊、ゲラゲラ星人の似顔絵が入った特別仕様となっている。
■『浜田ポテ功（はまだぽてとし） 〜酸辣湯味の浜田粉を添えて〜』
500円 ※数量限定・予定数量に達し次第、販売終了