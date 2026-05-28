北斗晶、愛犬に起きたハプニングを報告「可愛すぎるでしょう」

タレントの北斗晶が27日に自身のアメブロを更新。愛犬に起きた面白いハプニングや、夫でタレントの佐々木健介らと食事へ行った日の出来事をつづった。

この日、北斗は長男・健之介さん家族の愛犬「みんみん」について、家に帰りたがらない様子を明かし「私達もみんみんが帰っちゃうと寂しいから もう、うちの子でいいの」とコメント。「もう成犬だから、そこまでのイタズラもしないし」「喧嘩っ早いけど…結構いい子」とつづった。

続けて、愛犬たちのブラッシングをしていたところ「ブラッシングで抜けた梅ちゃんの毛が静電気でみんみんの顔にひっついてる」と写真とともに面白いハプニングを紹介し「笑えるけど…可愛すぎるでしょう」とメロメロな様子でコメントした。

また、同日に更新したブログでは、情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送後に、「韓国料理が無性に食べたくなって仲間内と家族で集合して」新大久保の韓国料理店へ足を運んだことを報告。「とにかくヤンニョムチキンが絶品でおすすめです」と明かし、食事の様子を公開した。

最後に「あまりの美味しさに、食べ過ぎすぎちゃったから」といい、夕食は「帆立の貝柱でお粥さんを作りましたー」「夕飯は、ちょっと軽めにね」とつづった。