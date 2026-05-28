松屋、熱々濃厚チーズのハンバーグ「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」発売

松屋は6月2日10時から、「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を全国の店舗(一部店舗を除く)で販売する。価格は「溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食」が1,090円、「溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ定食」が1,180円(各税込)など。

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松屋自慢の鉄板焼きハンバーグに、3種のチーズを閉じ込めた新メニューが登場する。ふっくらジューシーなハンバーグに箸を入れると、中からチーズが溢れ出す仕立てで、3種類のチーズによる濃厚なコクと肉汁の旨味を楽しめる。

〈王道“デミ”とにんにく香る“うまトマ”の2種ソース〉

ハンバーグを引き立てるソースは、王道の「デミソース」と、にんにくの旨味が特徴の「うまトマソース」の2種類を用意する。鉄板で熱々に焼き上げたハンバーグと、とろけるチーズを組み合わせたボリューム感のある一皿に仕上げた。

〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食 1,090円

溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ定食 1,290円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ定食 1,190円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ定食 1,390円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ定食 1,180円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ定食 1,380円

溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ 990円

溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ 1,190円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ 1,090円

溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ 1,290円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ 1,080円

溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ 1,280円

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