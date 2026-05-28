Amazon MGMスタジオがAIツールを駆使した映像制作を支援する「GenAI Creators’ Fund」を発表、Prime Video向けに3つのAIアニメシリーズの制作を承認＆AWSと共同でAI制作プラットフォーム「Project Nara」を立ち上げ

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