◆米大リーグ ドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２７日（日本時間２８日）、中４日で敵地・ドジャース戦に先発し、４回２／３を６安打３失点。リアル二刀流で出場した大谷翔平投手（３１）と公式戦初めての投げ合いに敗れて４敗目（４勝）を喫した。

１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムでの登板。「特別な気持ちもありましたし、頑張っている姿を見せたいなと。やっぱりＷＢＣで投げたことを思い出しましたし、結果は残念だったかもしれないですけど、うれしかったです。そんなに悲観する内容じゃないと思います」と振り返った。

０―０の初回先頭。打席にはいきなり天敵の「打者・大谷」を迎えた。通算成績（公式戦）はこの日まで日米通じて２本塁打を含む７打数６安打１四球の打率８割５分７厘と圧倒されており、この日最初の対戦でも３球目の９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球を中堅にはじき返され、先制＆決勝の９号先頭打者アーチを浴びた。さらに１死から３番フリーマンにも左越えソロを食らい、立ち上がりに２点を失った。「どっちのホームランも防げた気はしてます。やっぱり高めに浮いたらああいう形になってしまう」と悔やんだ。

それでも、その後は「打者・大谷」相手に意地を見せた。０―２の３回先頭では変化球を続けて簡単に追い込むと、１ボール２ストライクからの４球目、９３マイル（約１４９・７キロ）直球を外寄りの低めに決めて見逃し三振。大谷にバットを出させなかった。５回１死で迎えた３度目の対戦。菅野は２球で大谷を追い込むと、３球目の９３・３マイル（約１５０・２キロ）直球は低めに制球された一球。ボール判定されたが、ストライクを確信した菅野は頭をポンとたたいて自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によるチャレンジを要求した。しかし、すでに味方が２度失敗しており、機会が消滅していた。ちなみに「ＭＬＢ．ｃｏｍ」ではストライクゾーンに入っていた。ただ、菅野は気落ちしなかった。フルカウントからの７球目、カットボールで大谷を一ゴロに打ち取った。その後２死から三塁の悪送球でパヘスを一塁に出したところでマウンドを降りた。

菅野は「投手・大谷」とは公式戦では初めての投げ合いだった。１５年のＮＰＢオールスター（東京Ｄ）以来の“夢対決”に「やっぱり楽しみですし、できることなら勝ちたいと思います。日本でも楽しみにしてくれているファンの方がたくさんいると思うので、盛り上げられるように」と話していたが、言葉通り真剣勝負を世界に発信した。