モデルでタレントの近藤千尋が、２８日までに自身のインスタグラムを更新。番組のオフショットをアップした。

近藤は「有吉の壁 助っ人として登場しました 楽しすぎたぁぁぁーーー」と書き始め、夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久とおたけとの３ショットを投稿。「芸人さんって、かっこいい おたけ、痛かったよね、ごめんねだよ」などとつづり、夫とともに全身ピンクコーデの姿や「チピひろペアのフィギア陸上フリープログラムショー」と題してフィギュアスケートペアを模した衣装で演技を披露する様子など、お笑いタレントばりに体を張った姿を公開している。

この投稿にフォロワーからは「夫婦ネタホントサイコーすぎる コンビはがんばろー」「めちゃ笑った」「ジャンポケも応援してます」「前からだけどほんとちぴちゃん振り幅広すぎ」「夫婦案件もっときてー！」「最高でした」「ちぴちゃんと太田さんの表情たまりませんでした」など絶賛する声が寄せられている。

近藤は、太田と２０１５年９月に結婚。１７年５月に第１子長女、１９年１０月に第２子の次女が誕生。２４年８月には第３子となる三女を出産した。