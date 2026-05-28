◇ナ・リーグ ドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては6回無安打1失点と投打にわたる活躍でチームを5連勝に導いた。

打者・大谷は初回の第1打席で相手先発・菅野智之の高め直球を捉え、6試合ぶりとなる9号先頭打者アーチを放ち、投手・大谷を自ら援護。先頭弾は前回登板した20日（同21日）のパドレス戦に続き、今季4本目、通算28本目となった。また、菅野とのメジャーでの対決は過去8打数5安打、3本塁打3打点となった。

試合後、大谷は打撃について「1打席目は良かったと思います。まあ、打った瞬間入るなとは思っていたので、いいスイングだったなと思います」と自画自賛の一発と振り返った。

続けて「最後の打席（左直）も、ちょっと詰まり気味ではありましたけど、そこがもうちょっと、センター、左ぐらいに入ってくれると、もう少し、もう一段上がってくるんじゃないかなとは思います」と完全復調まであと一息と自己分析した。

また、前日26日（同27日）のロッキーズ戦で右手に受けた死球の影響は「特にはないですね」といい「当たっても投げるのに変わらないですし、ガードの隙間みたいな感じではあったので助かったかなとは思います」と投打ともに大きく影響は受けなかったと安堵した。

打撃の状態についても「ちょっとずつ上がってきている感じかなと。あとは角度が付けば、（本塁打が）入るような打球がもっと増えるかなとは思うので、スイングスピード、打球速度ともにいい傾向なんじゃないかなと思います」とうなずいた。