関西電力大飯原子力発電所３、４号機（福井県おおい町）の安全性に問題があるとして、福井や大阪などの住民が、国の原子力規制委員会による設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が２８日、大阪高裁であった。

川畑正文裁判長は設置許可を取り消した１審・大阪地裁判決から一転、国の逆転勝訴とし、住民の請求を棄却した。

２０１１年の東京電力福島第一原発事故を受け、全国の原発は運転を停止。再稼働に向け、規制委は１３年、想定外の地震や津波などに対応するため、審査を厳格化した「新規制基準」を設けた。

大飯原発に関し、関電は、原発周辺で想定される最大規模の揺れ「基準地震動」を算定し、安全対策を示して設置変更の許可を申請。規制委は、新規制基準の適合性の判断で参考にする内規「審査ガイド」に基づき、１７年５月に許可した。

審査ガイドには、基準地震動の算定時、各地で起きた地震データを基に算出される地震規模の平均値と、平均値から離れる「ばらつき」を考慮するよう記載している。

２０年の大阪地裁判決は、大飯原発の許可にあたり、ばらつきを検討しなかった規制委の対応を違法とした。国が控訴していた。