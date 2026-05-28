本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、日本の強みと、強みを活かす方法を見ていく。

世界競争力ランキング、日本が上位に入った分野

スイスのIMD（国際経営開発研究所）は、69か国の統計をとり、世界競争力ランキングを発表している。これによると、2025年の日本は、

●企業効率性：51位

●デジタル・技術スキル：66位（2024年データ、最下位）

●知識：23位

●将来への準備：39位

●ロボット：4位

●企業俊敏性：69位

●国際経験：69位

●ビッグデータ分析・活用：69位

という結果だった。これをまとめると、「日本人は、効率の悪い仕事をしていて、デジタル技術やビッグデータにも弱く、知識もたいしてなく、国際経験はほぼ皆無で、将来のことも考えていない、動きものろまな人種である」ということになる。世界は日本を「無能製造大国」だと評価しているのだ。

そんな中、ロボット産業だけは4位と高い順位にランキングされている。ここに、日本が世界で勝負するためのヒントがあると僕は考えている。

もったいない日本の技術

日本は昔からロボット産業が強かった。製造業、物流、医療、介護、環境技術など、日本から生まれた産業用ロボットは数知れない。しかし、それは中国をはじめとする外国企業に売るばかりで、ロボットを活用した新ビジネスを生み出すのは苦手だった。

1999年頃、日本はノートパソコンの技術は世界一だと言われていた。当時僕がアメリカ人に頻繁に言われていたのは「日本の技術はすごいけど、上手に使えていないよね」という言葉だ。プレイステーション2が出たとき、この技術はすごいと米軍が軍事転用しようとして、それはダメだとソニーが止めた逸話もある。

つまり日本は、「すばらしい物をつくっているけど、活用するのが下手くそ」という問題をずっと抱えているのだ。IT化やDX化に関しても、すばらしいツールを持っているのに、日本では有効活用できていない現実がある。

せっかく良いものをつくっても国内で売れないのなら、海外市場に目を向ければいい。良い商品やサービスをつくれる技術があるにもかかわらず海外展開しないことほど、「もったいない」判断はないのである。

アメリカで1億円を稼ぐことの難易度

日本では「億り人」とかいう言葉が金持ちの象徴みたいになっている。僕からすると金銭感覚が20〜30年前に戻るようで戸惑う感覚がある。だって、1億円って60〜70万ドルだから、アメリカの有名大学に通って、それなりの会社に就職して4年間働いたら、誰もが億り人になれるからだ。

その数倍の時間がかかるが、学歴がない人でも、専門的なブルーカラーの仕事なら資産が日本円で億超えするのはそう難しくはない。だから、億り人になりたい人がアメリカに行かない理由が全然わからない。

とにかく、日本の金銭感覚がダメなほうにバグっていることをさっさと自覚すべきだ。日本人の生涯年収は2〜3億円で、これは20〜30年前から変わっていない。この間、日本はまったく成長しなかったからである。

僕がアメリカにいた2000年頃、アメリカ人の生涯年収は200万〜300万ドルと言われていた。つまり、当時の日本人とアメリカ人の年収はたいして変わらなかったのだ。

それが現在、アメリカで200万〜300万ドルの生涯年収では、まともな生活をするのは不可能である。少なくとも500万〜600万ドル（1ドル150円で、7億5000万〜9億円）は必要だ。物価が高騰しているため、年収3000万円のフェイスブックのプログラマーが家を買えないような状況である。

そんな世界の状況にあって、日本人が「億り人になりたい。でも海外には行けない」とか言っていることが本当に意味がわからない。日本から出て海外に行けば、桁違いのお金を稼げるというのに。億り人になりたい人は、日本に留まっている時点で、合理的な行動がとれていないと言えるだろう。

「海外に行く」ためには勉強が必要だが、そのハードルは想像より高くない。やろうと思えば誰でもやれることだ。意外と、行けばなんとかなる。

「億り人になりたい」という人は、なぜか金持ちのインフルエンサーにたかったりしていることが多い。自分が「選ばれし人」になって、その人に可愛がってもらい、おこぼれにあずかろうという算段だ。何万人もいる「たかりや」の中から、あなたが選ばれる可能性は限りなく低いのに。

そんなことをしている暇があったら、さっさと「海外に行く」ほうがよほど現実的な選択だろう。