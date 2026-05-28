＜速報＞佐久間朱莉が単独首位でホールアウト イ・イェウォンが2差2位
＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは4日間大会が開幕し、第1ラウンドが進行している。午前組は全選手が競技を終えた。
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昨年女王の佐久間朱莉が、1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」で回り、6アンダーの単独首位でホールアウトした。イ・イェウォン（韓国）が2打差の2位。荒木優奈、宮澤美咲が3アンダーの3位につけている。2アンダーの5位タイには吉澤柚月、吉川桃、皆吉愛寿香、野澤真央らが並んでいる。昨年覇者の稲垣那奈子は、イーブンパーの26位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響は3オーバーの89位で競技を終えている。賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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美人だらけの韓国女子ツアー「昨季賞金女王イ・イェウォンはウサギのような愛らしいルックスで完璧プレー」
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