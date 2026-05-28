「帰宅時のゲリラ豪雨でも助かった」通勤で履きやすい防水スニーカー 街にもなじむ“ちょうどいい1足”
朝は小雨だったのに、帰宅時間には土砂降り。最近はそんな“急な雨”に悩まされる日も増えてきた。とはいえ、レインブーツだと大げさだし、通勤コーデに合わせづらいことも。そこで注目されているのが、普段使いしやすい「防水スニーカー」だ。
【写真】「防水だけど普段使いしやすい」1足持っていると助かる防水スニーカー
今回は、街でも履きやすく、雨の日でも歩きやすい人気モデルをピックアップ。通勤から休日まで使いやすい“ちょうどいい1足”を紹介する。
■最近、普段使いできる防水スニーカーが増えている？
以前はアウトドア向けの印象も強かった防水スニーカーだが、最近は“街で履きやすいデザイン”のモデルも増えている。
特に、突然の雨やゲリラ豪雨が気になる時期は、「普通のスニーカー感覚で履ける防水靴」を選ぶ人も多いようだ。
最近は、スーツほどかっちりしすぎない“オフィスカジュアル通勤”も増えており、防水スニーカーの合わせやすさが再評価されている。黒系やシンプルなデザインなら、通勤コーデにもなじみやすい。
また、「朝は雨だったけど帰りには晴れた」という日でも、そのまま違和感なく履き続けやすいのもポイント。レインシューズほど大げさにならず、普段使いしやすい点が支持されている。
■“防水だけど普段使いしやすい”モデルを選ぶなら
【1】[コロンビア] ホーソンレイン ロー YU6327
「コロンビア（Columbia）」の『ホーソンレイン ロー』は、防水仕様ながら、街履きしやすいシンプルなデザインが人気のモデル。いわゆる“レインシューズ感”が強すぎず、通勤コーデにもなじみやすい。
ローカットタイプで重たく見えにくく、普段のスニーカー感覚で履きやすいのもポイント。黒系カラーなら、オフィスカジュアルにも合わせやすい。
防水シューズはアウトドア感が強くなりがちだが、ホーソンレインは“普段履きしやすいバランス感”が特徴。朝の雨や、帰宅時の急な天気の変化が気になる日にも取り入れやすそうだ。
【2】モアブ スピード 2 ゴアテックス TRIPLE BLACK
「メレル（MERRELL）」の『モアブ スピード 2 ゴアテックス』は、防水性に加えて、歩きやすさや安定感にも定評のあるモデル。通勤だけでなく、外回りや長時間移動が多い日にも取り入れやすい。
クッション性のあるソールと、しっかりしたグリップ感も特徴。雨で路面が濡れている日でも、比較的安心して歩きやすい。
今回選んだ「TRIPLE BLACK」は、アウトドア感が強すぎず、黒スニーカー感覚で履きやすいカラー。機能性は欲しいけれど、“いかにも登山靴”っぽく見えないモデルを探している人にもよさそうだ。
【3SALOMON(サロモン) メンズ XA PRO 3D GORE-TEX (エックスエープロ3D ゴアテックス)トレイルランニングシューズ
「サロモン（SALOMON）」の『XA PRO 3D GORE-TEX』は、防水性と歩きやすさを備えつつ、ファッションアイテムとしても人気を集めているサロモンの定番モデル。
スポーティなデザインながら、黒系カラーなら街コーデにもなじみやすく、通勤から休日まで兼用しやすい。最近は“テック系スニーカー”として取り入れる人も増えているようだ。
防水スニーカーというと重たそうな印象を持つ人もいるが、XA PRO 3Dは軽快な履き心地も魅力。雨の日だけでなく、「歩く日用のスニーカー」として選ばれているのも納得の1足だ。
防水スニーカーは、「雨専用」というより、“急な雨でも安心できる普段靴”として選ばれることが増えている。通勤で履きやすいデザインや、長時間歩きやすいモデルも多いため、梅雨時期やゲリラ豪雨対策として早めにチェックしておくのもよさそうだ。
【写真】「防水だけど普段使いしやすい」1足持っていると助かる防水スニーカー
今回は、街でも履きやすく、雨の日でも歩きやすい人気モデルをピックアップ。通勤から休日まで使いやすい“ちょうどいい1足”を紹介する。
■最近、普段使いできる防水スニーカーが増えている？
特に、突然の雨やゲリラ豪雨が気になる時期は、「普通のスニーカー感覚で履ける防水靴」を選ぶ人も多いようだ。
最近は、スーツほどかっちりしすぎない“オフィスカジュアル通勤”も増えており、防水スニーカーの合わせやすさが再評価されている。黒系やシンプルなデザインなら、通勤コーデにもなじみやすい。
また、「朝は雨だったけど帰りには晴れた」という日でも、そのまま違和感なく履き続けやすいのもポイント。レインシューズほど大げさにならず、普段使いしやすい点が支持されている。
■“防水だけど普段使いしやすい”モデルを選ぶなら
【1】[コロンビア] ホーソンレイン ロー YU6327
「コロンビア（Columbia）」の『ホーソンレイン ロー』は、防水仕様ながら、街履きしやすいシンプルなデザインが人気のモデル。いわゆる“レインシューズ感”が強すぎず、通勤コーデにもなじみやすい。
ローカットタイプで重たく見えにくく、普段のスニーカー感覚で履きやすいのもポイント。黒系カラーなら、オフィスカジュアルにも合わせやすい。
防水シューズはアウトドア感が強くなりがちだが、ホーソンレインは“普段履きしやすいバランス感”が特徴。朝の雨や、帰宅時の急な天気の変化が気になる日にも取り入れやすそうだ。
【2】モアブ スピード 2 ゴアテックス TRIPLE BLACK
「メレル（MERRELL）」の『モアブ スピード 2 ゴアテックス』は、防水性に加えて、歩きやすさや安定感にも定評のあるモデル。通勤だけでなく、外回りや長時間移動が多い日にも取り入れやすい。
クッション性のあるソールと、しっかりしたグリップ感も特徴。雨で路面が濡れている日でも、比較的安心して歩きやすい。
今回選んだ「TRIPLE BLACK」は、アウトドア感が強すぎず、黒スニーカー感覚で履きやすいカラー。機能性は欲しいけれど、“いかにも登山靴”っぽく見えないモデルを探している人にもよさそうだ。
【3SALOMON(サロモン) メンズ XA PRO 3D GORE-TEX (エックスエープロ3D ゴアテックス)トレイルランニングシューズ
「サロモン（SALOMON）」の『XA PRO 3D GORE-TEX』は、防水性と歩きやすさを備えつつ、ファッションアイテムとしても人気を集めているサロモンの定番モデル。
スポーティなデザインながら、黒系カラーなら街コーデにもなじみやすく、通勤から休日まで兼用しやすい。最近は“テック系スニーカー”として取り入れる人も増えているようだ。
防水スニーカーというと重たそうな印象を持つ人もいるが、XA PRO 3Dは軽快な履き心地も魅力。雨の日だけでなく、「歩く日用のスニーカー」として選ばれているのも納得の1足だ。
防水スニーカーは、「雨専用」というより、“急な雨でも安心できる普段靴”として選ばれることが増えている。通勤で履きやすいデザインや、長時間歩きやすいモデルも多いため、梅雨時期やゲリラ豪雨対策として早めにチェックしておくのもよさそうだ。