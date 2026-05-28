timelesz菊池風磨（31）が、28日から放送される、あと払いサービス「ペイディ」新テレビCMに出演する。ライフスタイルに合わせて自分らしく意志のある買い物をかなえてくれるペイディの魅力を表現するため、音楽制作や、ダンススタジオ、ホテルなどさまざまな空間のセットで撮影された。

大きな見どころとなるダンスシーンは、菊池自身が即興で振付をアレンジ。自ら構成を練り上げ、「こんな感じがいいですかね」と試行錯誤を繰り返しながら撮影に臨んだ。ダンスのタイミングを合わせるシーンでは、「このタイミングに合わせて」という監督の難しい指示にも菊池は、楽しげな表情でシーンを演じ切った。

CM起用は前回に続き2度目。その際は「8人でドームに立つことが夢」と語っていた。実際に、2大ドーム公演の夢をかなえ「自分自身の夢であり、グループの夢でもあったので、実際にかなった時はすごくうれしかったですし、感動も感謝もしました。でもそれ以上に、この夢をかなえるまでにいろいろなことがあって、その日々が自分にとってすごく大事なもので、すてきなものだったなということに、ステージに立ってみて気付かされました。これからの夢で言うと、『5大ドーム』を目指してステージに立つというのが、私の今の夢です」と掲げた。