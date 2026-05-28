大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会は同日、コメントを発表し、逮捕の事実を認め佐藤容疑者の代表登録を抹消すると発表した。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。

逮捕を受け、協会は「バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について」とする声明を発表。逮捕された事実を認め「このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「本日付で佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と発表。「関係各所の皆様およびファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。

佐藤容疑者は宮城県出身。強豪の宮城・東北高、東海大で活躍した。2025〜26年シーズンはSVリーグの名古屋でプレー。身長2メートル05の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。