◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平選手が6回1失点の好投で今季5勝目。好調のリリーフ陣は盤石なリレーで、チーム5連勝をつかみました。

大谷選手はこの日、「1番・投手兼指名打者」でスタメン出場。初回は四球を許しながらも、無失点に抑えます。さらに直後の攻撃では、先頭打者ホームランを放ち、自ら援護点を生みました。

4回に四死球でピンチを背負い、内野ゴロの間に失点。それでもその後は三振を奪い、最少失点で切り抜けました。

大谷選手は6回99球を投げ、与四球5と制球に苦しみながらも、被安打0、奪三振7、1失点と力投をみせます。

その後は、7回にマウンドに上がったウィル・クライン投手が、サードのエラーにより出塁を許しますが、危なげなく打ち取り8試合連続無失点。

8回はタナー・スコット投手が登板。2者連続三振を奪ったところで、この日チーム初ヒットを放たれますが、その後は抑え、無失点で切り抜けました。スコット投手は11試合連続無失点と好調をキープしています。

また最終回にマウンドに上がったのはカイル・ハート投手は、前回登板ではホームランを浴びて失点を許すも、この日は三者凡退で自身初セーブ。5月は11試合で防御率0.82と奮闘しています。

ドジャースは4投手で9回をわずか1安打1失点の内容。5連勝を飾っています。