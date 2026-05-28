開催：2026.5.28

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 4 - 1 [ロッキーズ]

MLBの試合が28日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとロッキーズが対戦した。

ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

1回裏、1番 大谷翔平 3球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 COL、3番 フレディ・フリーマン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 2-0 COL

4回表、6番 ウィリー・カストロ 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 LAD 2-1 COL

4回裏、8番 アレックス・コール 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 3-1 COL

8回裏、2番 アンディ・パヘス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 4-1 COL

試合は4対1でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで5勝2敗0S。負け投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで4勝4敗0S。ドジャースのハートにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.269。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、0安打、1失点、7奪三振、防御率は0.82。さらに、ロッキーズの菅野智之はこの試合で4.2回を投げ、6安打（2本塁打）、3失点、3奪三振、防御率は4.01となっている。

ここまでドジャースは36勝20敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ロッキーズは20勝37敗で16.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 13:46:26 更新