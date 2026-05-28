開幕戦に登場、自国開催以来のW杯を戦う南アフリカ代表メンバー26名が発表！ 候補32名から6名が外れる
南アフリカ共和国サッカー協会（SAFA）は27日、FIFAワールドカップ2026に臨む南アフリカ代表メンバー26名を発表した。
すでに32名の候補が21日に発表されていた中、本大会に登録される26名に絞られた南アフリカ。ブルース監督はGKブランドン・ピーターソン（カイザー・チーフス）、DFタビソ・モニャネ（カイザー・チーフス）、MFブルックリン・ポーゲンポール（ダーバン・シティ）、MFレボハン・マボエ（カイザー・チーフス）、FWタペロ・モレナ（マメロディ・サンダウンズ）、FWパトリック・マスワンガニ（オーランド・パイレーツ）の6名を外すことを決定した。
2010年の自国開催となった南アフリカ大会以来となる、4大会ぶり4度目の出場を決めた南アフリカ。ヒューゴ・ブルース監督が率いるチームはグループAに入っており、開幕戦で開催国の1つであるメキシコ代表と対戦。その後、チェコ代表、韓国代表とグループステージで対戦する。
なお、29日にニカラグア代表と最後のゲームを行い、メキシコでの事前キャンプではジャマイカ代表とも対戦し、W杯に臨む。南アフリカ代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）
リカルド・ゴス（シウェレレ）
シポ・シェイン（オーランド・パイレーツ）
▼DF
クルリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）
オルウェトゥ・マカニヤ（フィラデルフィア・ユニオン／アメリカ）
ブラッドリー・クロス（カイザー・チーフス）
タバン・マトゥルディ（ポロクワネ・シティ）
ンコシナティ・シビシ（オーランド・パイレーツ）
オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）
クルマニ・ンダマネ（マメロディ・サンダウンズ）
イメ・オコン（ハノーファー／ドイツ）
サムケレ・カビニ（モルデFK／ノルウェー）
ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイヤー／アメリカ）
▼MF
テボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）
ジェイデン・アダムス（マメロディ・サンダウンズ）
タレンテ・ムバタ（オーランド・パイレーツ）
スペフェロ・シトレ（CDトンデラ／ポルトガル）
▼FW
オズウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）
ツェパン・モレミ（オーランド・パイレーツ）
エヴィデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）
ライル・フォスター（バーンリー／イングランド）
イクラーム・レイナーズ （マメロディ・サンダウンズ）
レレボヒレ・モフォケン（オーランド・パイレーツ）
テンバ・ズワネ（マメロディ・サンダウンズ）
カモゲロ・セベレベレ（オーランド・パイレーツ）
タペロ・マセコ（AELリマソール／キプロス）
すでに32名の候補が21日に発表されていた中、本大会に登録される26名に絞られた南アフリカ。ブルース監督はGKブランドン・ピーターソン（カイザー・チーフス）、DFタビソ・モニャネ（カイザー・チーフス）、MFブルックリン・ポーゲンポール（ダーバン・シティ）、MFレボハン・マボエ（カイザー・チーフス）、FWタペロ・モレナ（マメロディ・サンダウンズ）、FWパトリック・マスワンガニ（オーランド・パイレーツ）の6名を外すことを決定した。
なお、29日にニカラグア代表と最後のゲームを行い、メキシコでの事前キャンプではジャマイカ代表とも対戦し、W杯に臨む。南アフリカ代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）
リカルド・ゴス（シウェレレ）
シポ・シェイン（オーランド・パイレーツ）
▼DF
クルリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）
オルウェトゥ・マカニヤ（フィラデルフィア・ユニオン／アメリカ）
ブラッドリー・クロス（カイザー・チーフス）
タバン・マトゥルディ（ポロクワネ・シティ）
ンコシナティ・シビシ（オーランド・パイレーツ）
オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）
クルマニ・ンダマネ（マメロディ・サンダウンズ）
イメ・オコン（ハノーファー／ドイツ）
サムケレ・カビニ（モルデFK／ノルウェー）
ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイヤー／アメリカ）
▼MF
テボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）
ジェイデン・アダムス（マメロディ・サンダウンズ）
タレンテ・ムバタ（オーランド・パイレーツ）
スペフェロ・シトレ（CDトンデラ／ポルトガル）
▼FW
オズウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）
ツェパン・モレミ（オーランド・パイレーツ）
エヴィデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）
ライル・フォスター（バーンリー／イングランド）
イクラーム・レイナーズ （マメロディ・サンダウンズ）
レレボヒレ・モフォケン（オーランド・パイレーツ）
テンバ・ズワネ（マメロディ・サンダウンズ）
カモゲロ・セベレベレ（オーランド・パイレーツ）
タペロ・マセコ（AELリマソール／キプロス）