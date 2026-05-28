28日14時現在の日経平均株価は前日比1020.08円（-1.57％）安の6万3979.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は466、値下がりは1070、変わらずは25と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は299.28円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が248.6円、東エレク <8035>が74.42円、イビデン <4062>が72.74円、フジクラ <5803>が59.33円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を74.42円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が47.77円、村田製 <6981>が45.38円、ファストリ <9983>が28.96円、京セラ <6971>が26.55円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は小売で、以下、パルプ・紙、海運、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、銀行が並んでいる。



※14時0分3秒時点



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