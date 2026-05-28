中国メディアの快科技は27日、トレンドフォースの最新統計を引用し、2026年第1四半期（1〜3月）の世界のプラグインハイブリッド車（PHEV）販売台数で、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が27．3％の市場シェアを獲得して首位の座を維持したと報じた。

トレンドフォースによると、1〜3月のバッテリー式電気自動車（BEV）、PHEV、燃料電池自動車（FCEV）を含む新エネルギー車（NEV）の世界販売台数は前年同期比2％減の394万台で、世界自動車販売台数の19％を占めた。

うちPHEV市場では中国ブランドが圧倒的なシェアを占め、中でもBYDが27．3％の市場シェアを獲得して首位の座を維持した。中国ブランドでは他に、吉利汽車（Geely）、問界（AITO）、方程豹（FangChengBao）、奇瑞汽車（Chery）、領克（LYNK＆CO）がトップ10入りし、合計市場シェアは60％を超えた。海外ブランドでは、BMW、メルセデス・ベンツ、ボルボがランクインしたが、いずれも市場シェアは4％に満たなかった。

トレンドフォースは、中国の大手自動車メーカーについて、「国内での競争激化を受けて戦略の焦点を海外に移し、パワートレインのラインナップをBEVからより幅広いハイブリッドソリューションへと拡大している。BYD、Jaecoo、MGなどのブランドのPHEVは海外市場における販売台数で目覚ましい実績を上げている」と指摘した。

BEV市場では、テスラがBYDを抜いて販売台数トップに返り咲いた。BYD、Geely、上汽通用五菱（SGMW）はそれぞれ2〜4位にランクインしたが、いずれも前年同期比で販売台数が減少した。一方、5位の零跑汽車（Leapmotor）は製品ラインナップを急速に拡大し、コストパフォーマンスの高い戦略を活用することで成長を遂げた。

トレンドフォースの推計によると、26年の世界のNEV販売台数は前年比14％増の2335万台に達し、引き続き内燃機関車（ICE）の成長率を上回る。しかし、上流でのコスト上昇が需要の重荷になっている。自動車市場における価格上昇圧力は、25年と比べてさらに強まるとみられる。（翻訳・編集/柳川）