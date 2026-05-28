元日テレ・宮崎宣子アナ、母親との貴重な“顔出し”ショットに思わず「似てる」 感謝の気持ちもつづる
元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（46）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。母との貴重な顔出しショットを公開した。
【写真】雰囲気も似てる…母との“貴重”な顔出しショットを披露した宮崎宣子アナ
宮崎は息子を抱きながら、母と寄り添う写真を公開すると「似てる」と一言。「私も母のような顔になるんだろな。ちょいと前の母の日に、色んな思いが複雑に込み上げました」と書き出し、「子供を持って初めて子育ての大変さ親の有り難みも分かりました。娘には側にいて欲しかったと思いますが、東京に出してくれて、好きなように生きさせてくれて心から感謝です。元気なうちに、やれる範囲で親孝行していきたいと思っております。お母さん、ありがとうね」とつづった。
この投稿には「お母様と優しい雰囲気が似てらっしゃいますね」「のぶこちゃん、お母様すてきよ」「お母様のワンピース、素敵ですね〜」との反響が寄せられている。
【写真】雰囲気も似てる…母との“貴重”な顔出しショットを披露した宮崎宣子アナ
宮崎は息子を抱きながら、母と寄り添う写真を公開すると「似てる」と一言。「私も母のような顔になるんだろな。ちょいと前の母の日に、色んな思いが複雑に込み上げました」と書き出し、「子供を持って初めて子育ての大変さ親の有り難みも分かりました。娘には側にいて欲しかったと思いますが、東京に出してくれて、好きなように生きさせてくれて心から感謝です。元気なうちに、やれる範囲で親孝行していきたいと思っております。お母さん、ありがとうね」とつづった。
この投稿には「お母様と優しい雰囲気が似てらっしゃいますね」「のぶこちゃん、お母様すてきよ」「お母様のワンピース、素敵ですね〜」との反響が寄せられている。